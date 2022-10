Rabiot trascina la Juve | Haaland riscrive i record della Champions

Gli ospiti provano addirittura a pareggiarla centrando anche un palo su punizione, ma su corner, con il terzo assist di Maria, arriva l'incornata di: doppietta e vittoria che rilancia la ...... considerando che parliamo di un problema che siin avanti dalla passata stagione. Domani, ... Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Bonucci, Di Maria, Pinsoglio, Rugani,, ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Di Maria sull’8volante, i giornali: Caramelle per tutti. L’argentino trascina la Juventus contro il Maccabi Angel Di Maria fa il pieno di 8 in pagella all’indomani di Juve-Maccabi. Questi i voti dei p ...