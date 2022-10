“Questo è per Marco”. Quello che ha fatto Pamela Prati al GF Vip è sotto gli occhi di tutti (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Pamela Prati, il gesto arriva sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi giorni il ‘caso’ di Marco Bellavia è stato certamente Quello più discusso. E come i fan del programma hanno avuto modo di vedere, tra il gieffino e la showgirl sono esistiti alcuni momenti di reciproca empatia, seppure nella breve permanenza nella casa del GF Vip dell’ex volto di Bim Bum Bam. È così che Pamela Prati ha pensato di inviare un messaggio a Marco, ormai fuori dalla casa del Gf Vip 7. Il messaggio di Pamela Prati per Marco Bellavia. Tra i due gieffini è nata un’intesa molto particolare che negli ultimi giorni è andata incontro a un allontanamento del coinquilino, probabilmente dovuto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022), il gesto arrivaglidi. Negli ultimi giorni il ‘caso’ diBellavia è stato certamentepiù discusso. E come i fan del programma hanno avuto modo di vedere, tra il gieffino e la showgirl sono esistiti alcuni momenti di reciproca empatia, seppure nella breve permanenza nella casa del GF Vip dell’ex volto di Bim Bum Bam. È così cheha pensato di inviare un messaggio a, ormai fuori dalla casa del Gf Vip 7. Il messaggio diperBellavia. Tra i due gieffini è nata un’intesa molto particolare che negli ultimi giorni è andata incontro a un allontanamento del coinquilino, probabilmente dovuto a ...

CarloCalenda : Posso dire che sono molto fiero delle ragioni di voto verso il #TerzoPolo. Non voti contro ma voti per le proposte.… - NicolaMorra63 : Nei Pandora Papers compariva anche il Presidente ucraino #Zelensky giusto per ricordarlo. Qui stiamo facendo eroi… - myrtamerlino : Rimuovere l’insegna, staccare il telefono ed essere costretti a chiudere bottega dopo 40 anni di storia. 'Siamo arr… - quackson1997_ : appena ritrovato questo video che feci per il suo compleanno e oddio che male al petto questo audio - pirredda5 : RT @AllertaMedia: Sta per partire la più grande campagna social per chiedere l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Diffondi… -