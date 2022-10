Quanto è costato il Napoli dei miracoli

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'undici titolare che ha sbancato Amsterdam regalando all'Ajax e all'Europa un'autentica lezione di calcio totale èsul mercato poco meno di 200 milioni di euro. Non una cifra irrisoria, ma comunque un investimento contenuto per i parametri delle big europee dove, con una cifra simile, ti garantisci un attaccante e un centrocampista top. Non solo: ilche sta dominando il suo girone di Champions League (3 vittorie in 3 partite, 13 gol segnati, Liverpool e Rangers Glasgow asfaltati prima dello show olandese) è nato nell'estate più difficile della storia recente del calcio partenopeo, quella dell'addio di monumenti come Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz e dell'apertura di un nuovo ciclo pieno di insidie perché nato sotto il segno del contenimento dei costi. Merito di Aurelio De Laurentiis e, soprattutto, di Cristiano Giuntoli che è ...