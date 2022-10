Putin nell' angolo Solo l' atomica tattica può fermare l' avanzata di Kiev

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Il possibile test nucleare ai confini con l’Ucraina costituirebbe un precedente gravissimo. La prima volta che una testata nucleareviene fatta esplodere nel contesto di un conflitto. Credo che Mosca giochi molto sull’impreparazione dell’occidente’interpretare e gestire l’evento. Come e chi dovrebbe rispondere? E come gestire una possibile escalation? Nessuno ha strumenti adeguati per rispondere a queste domande». Così il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Boni commenta le voci di un possibile test con armanucleare cui Mosca starebbe pensando. Una sorta di mossa della disperazione perdato che le notizie che arrivano dal campo di battaglia racconta dell'rapida ed inesorabile dell'esercito ucrainoa zona di Kherson (ormai quasi circondata) ed ...