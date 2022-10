Promosso o rimosso? Il caso del militare ugandese che aveva donato cento mucche per Giorgia Meloni

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo esser stato richiamato dal padre Yoweri Museveni, nonché presidente dell’Uganda, per la sua attività Twitter un po’troppo spregiudicata, il generale Muhozozi Kainerugaba è statodal ruolo di comandante delle truppe di terra. Nella dichiarazione che annunciava la decisione del padre i militari hanno riferito che l’uomo sarebbe stato perògenerale dell’esercito e che avrebbe mantenuto il suo ruolo di consigliere presidenziale per le operazioni speciali. Promozione confermata dai suoi ultimi tweet. Kainerugaba è diventato noto alle cronache italiane a seguito di un tweet dei giorni scorsi in cui offriva 100ugandesi a, ai suoi occhi una «futura premier senza paura e sincera». Ma la leader di Fdi sembra non aver mostrato interesse per l’offerta del generale, ...

...Kainerugaba è statodal ruolo di comandante delle truppe di terra. Nella dichiarazione che annunciava la decisione del padre i militari hanno riferito che l'uomo sarebbe stato però...Così Kainerugaba è statodal comando delle truppe di terra, magenerale a pieno titolo, il più alto in grado dell'esercito. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quando si dice non guardare in faccia a nessuno, neppure al sangue del proprio sangue. Il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni ha rimosso suo figlio, Muhoozi Kainerugaba, da ...