Price cap europeo e taglio Opec da due milioni Doppio colpo al petrolio

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Alcune delle bozze di discussione diffuse lunedì sul briefing settimanale della Casa Bianca inquadravano la prospettiva di undella produzione decisa dall’come un “disastro totale”, avvertendo che potrebbe essere preso come un “atto ostile” dagli Stati Uniti. D’altronde, il presidente Joe Biden si era speso in prima persona per evitare che l’organizzazione dei produttori prendesse la decisione che annuncia oggi, mercoledì 5 ottobre: ossia tagliare di due milione di barili le produzioni petrolifere. La scelta, chiaramente guidata dall’Arabia Saudita, primo produttore al mondo per distacco, è stata presa dal formato+, il meccanismo di dialogo decisionale allargato alla Russia. C’è già chi dice che è una vittoria per Vladimir Putin, che ne esce molto meno isolato di quello che appare, perché potrà contare sul rialzo dei ...