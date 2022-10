Price cap al petrolio russo, ecco le nuove sanzioni Ue. Von der Leyen: "Mosca deve pagare" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ottavo pacchetto di sanzioni al Cremlino. La guerra in Ucraina continua ad avere molte conseguenze economiche. L'Unione europea ha appena approvato altre sanzioni che dovranno mettere in ginocchio il regime del Cremlino. Il Price cap al petrolio russo è inserito nel nono pacchetto di sanzioni alla Russia su cui i Paesi della Ue hanno raggiunto un accordo, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche. L'accordo apre la strada al divieto alle navi Ue di trasportare petrolio russo in Paesi fuori dalla Ue a prezzi fissati oltre un certo livello, usando quindi il Price cap per colpire gli introiti del petrolio del Cremlino, come in precedenza sostenuto dal G7. L'approvazione del pacchetto di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ottavo pacchetto dial Cremlino. La guerra in Ucraina continua ad avere molte conseguenze economiche. L'Unione europea ha appena approvato altreche dovranno mettere in ginocchio il regime del Cremlino. Ilcap alè inserito nel nono pacchetto dialla Russia su cui i Paesi della Ue hanno raggiunto un accordo, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche. L'accordo apre la strada al divieto alle navi Ue di trasportarein Paesi fuori dalla Ue a prezzi fissati oltre un certo livello, usando quindi ilcap per colpire gli introiti deldel Cremlino, come in precedenza sostenuto dal G7. L'approvazione del pacchetto di ...

