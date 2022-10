“Presto in 4!” Sorpresa | la famiglia si allarga per la coppia UeD Tronista e corteggiatore “più felici che mai”

Eurosport IT

... 'La famiglia si allarga,saremo in quattro e siamo stra felici. Diciamo che molti di voi l'avevano intuito ed è stata unaper molti e non per tutti. Abbiamo voluto aspettare i 3 mesi ...Francesca Cipriani annuncia il matrimonio con Alessandro Rossi/ "sposi, ecco quando" ... rimasta top secret fino ad oggi , non era ancora stata annunciata per preservare lae solo gli ... Mondiali 2030, la candidatura di Spagna e Portogallo a sorpresa comprenderà anche l'Ucraina. Presto l'ufficialità Sono in arrivo importanti novità per Barbara D’Urso. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che ha fatto sapere ai suoi ...CALCIO – Le federazioni sono all’opera per inserirsi nella corsa alle candidature per i Mondiali 2030. Tra le proposte più forti c’è quella congiunta di Spagna ...