(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ogni 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, che vuole mettere in evidenza il lavoro e il ruolo del docente e sensibilizzare i governi a valorizzare la categoria. Che, in Italia, ...

Ogni 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, che vuole mettere in evidenza il lavoro e il ruolo del docente e sensibilizzare i governi a valorizzare la categoria. Che, in Italia, ...Tutti questivanno a pesare non poco sulla spesa complessiva. Da anni si parla anche di ... Ci sono in ballo molte questioni, tra, organici, concorsi. C'è un'opinione pubblica pronta ... Precariato, stipendi bassi, scarse prospettive di carriera: ecco la dura vita dei docenti italiani | E 8 alunni su 10 vorrebbero pure “valutarli” Il precariato è diffuso e colpisce soprattutto il "sostegno ... sotto tutti i punti di vista: stipendi bassi, nessuna possibilità di carriera significativa se non con gli scatti di anzianità ...Così come la crescita di questi stipendi, da noi, è nettamente più lenta rispetto a buona parte dell’area OCSE. Prendendo ad esempio gli insegnanti del livello secondario inferiore (impegnati ...