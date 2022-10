Porto Bayer Leverkusen: Conceiçao avanza, Schick bocciato (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Porto Leverkusen, l’allenatore Conceicao esalta la prestazione dei suoi in una partita che poteva anche rischiare una beffa In chiusura di primo tempo di Porto-Bayer Leverkusen si è rischiata la beffa assoluta. Gol del Porto, vantaggio un po’ a sorpresa, ma l’azione era viziata da un fallo di mano nell’area di rigore e il Var ha costretto l’arbitro Taylor al ritorno al punto di partenza (che in questo caso è un po’ come la prigione del Monopoli). Annullato l’1-0, rigore per i tedeschi, l’ex romanista Schick dal dischetto. Ma la possibile svolta della gara è stata evitata dall’intuizione del portiere Diego Costa, autore di una prestazione enorme. A fine partita Sergio Conceiçao, il mister lusitano, ha esaltato l’intervento che ha costruito le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022), l’allenatore Conceicao esalta la prestazione dei suoi in una partita che poteva anche rischiare una beffa In chiusura di primo tempo disi è rischiata la beffa assoluta. Gol del, vantaggio un po’ a sorpresa, ma l’azione era viziata da un fallo di mano nell’area di rigore e il Var ha costretto l’arbitro Taylor al ritorno al punto di partenza (che in questo caso è un po’ come la prigione del Monopoli). Annullato l’1-0, rigore per i tedeschi, l’ex romanistadal dischetto. Ma la possibile svolta della gara è stata evitata dall’intuizione del portiere Diego Costa, autore di una prestazione enorme. A fine partita Sergio, il mister lusitano, ha esaltato l’intervento che ha costruito le ...

