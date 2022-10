Naz_Montecatini : Pinocchio e Babbo Natale insieme per giorni di festa speciali a Collodi - lilcharl8 : Il mio prof di mate è un misto tra babbo natale e geppetto di pinocchio - robysland : @frenaamano @angelbianx_ Stai diventando Pinocchio così però.. o siamo a Natale e ti sei trasformato in Babbo Natale?? - FedNat74 : @LaBombetta76 Ma il babbo di Pinocchio si chiama Geppetto -

LA NAZIONE

Apertura dall'11 novembre fino all'8 gennaio. Con loro ci saranno anche il Grinch e la Regina di ......tutto e che è noto anche per avere creato e aperto a tutti un parco tematico dedicato a... Assieme a lei sono scesi a Borello Paolo e Piera,e mamma della giovane bloccata dal Covid. Ma ... Pinocchio e Babbo Natale insieme per giorni di festa speciali a Collodi La Casa di Babbo Natale si trasferisce nel paese di Pinocchio per un Natale speciale a Collodi, dove si potranno incontrare i due personaggi più amati dai bambini e anche altri protagonisti dei classi ...Il nostro confronto fra due Pinocchio: l'adattamento live action di Robert Zemeckis per Disney+ e il 2° classico Disney datato 1940, evidenziandone le differenze. In occasione del Disney+ Day è sbarca ...