Pin Bike | l’iniziativa che paga chi va al lavoro in bici | 140 kit in più per i cittadini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bergamo. Un’iniziativa che. Ed è proprio il caso di dirlo, quando si parla di Pin, il progetto voluto dall’amministrazione comunale di Bergamo che incentiva l’uso dellacletta per il tragitto casa-scuola o casa-attraverso dei buoni mobilità. Un successo, praticamente, tanto che nell’arco di una decina di giorni da quando è stata lanciata l’idea, più di 500 bergamaschi hanno scaricato l’applicazione e deciso di andare a ritirare il loro kit a Palazzo Frizzoni. Non solo. Di questi 500, 407 sono già stati ritirati e 640 prenotati, quindi 140bergamaschi sono “in coda” per poterlo avere. “Un bilancio più che positivo – racconta Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità del comune di Bergamo -, non solo per i tempi, perché nell’arco di pochissimo abbiamo raggiunto l’obiettivo e ...