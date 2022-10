Pillola anticoncezionale gratis? Oggi l’Aifa decide

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Giornata decisiva per quanto riguarda la possibilità di avere in Italia lagratuita. L’Agenzia Italiana del Farmaco è infatti chiamata a prendere una decisione nel corso di una riunione prevista proprio per. La decisione coinvolgerebbe tutte le donne fino ai 25 anni. Un progetto del quale si parla da tempo ma siamo adesso alle ore decisive. In caso di semaforo verde, considerando l’attuale prezzo delle pillole, lo Stato si assumerebbe una spesa di circa 200 milioni di euro annui. Secondo Repubblica, potrebbe esserci un accordo con le case farmaceutiche in modo da ridurre i costi. La misura sarebbe di enorme beneficio – dati Aifa – per circa 2,5 milioni di italiane anche se quattro regioni (Toscana, Puglia, Lombardia ed Emilia-Romagna) hanno da tempo adottato questa misura a favore delle ragazze fino a ...