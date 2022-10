Pillola anticoncezionale gratis, la ragazza che contestò Boldrini: "Sarebbe un passo avanti, ma a noi non basta" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Parla Valeria che con altre due studentesse discusse con la deputata del Pd durante la manifestazione in difesa della legge 194: "L'accesso all'anticoncezionale dovrebbe essere libero per tutte senza distinzioni anagrafiche. Vogliamo più consultori e educazione nelle scuole" Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Parla Valeria che con altre due studentesse discusse con la deputata del Pd durante la manifestazione in difesa della legge 194: "L'accesso all'dovrebbe essere libero per tutte senza distinzioni anagrafiche. Vogliamo più consultori e educazione nelle scuole"

"Rimborsabilità contraccettivi orali. Discussione congiunta Cts - Cpr". Come formalizza l'ordine del giorno delle riunioni di oggi, Aifa potrebbe essere sul punto di cambiare le regole sulla pillola, rendendola gratuita almeno per una parte delle molte donne che la utilizzano. Il progetto dell'agenzia del farmaco prevederebbe infatti di non farla pagare a chi ha fino a 25 anni, un po' ... 'Pillola contraccettiva gratis nei consultori', la proposta in Regione La critica si è poi allargata a Beatrice Lorenzin, ex ministra alla Salute del Pd, che 'ha reso a pagamento la pillola anticoncezionale. Questo non è un problema per chi se la può permettere - hanno ...