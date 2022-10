' Piccole imprese artigiane in crisi E il potere d' acquisto cala ancora'

... terapie tissutali, terapia genica e la qualità e sicurezza dei medicinali innovativi c'è la certificazione di dati di qualità per lee medieche sviluppano farmaci innovativi, oltre ...Forte flessione dei volumi di vendita. Dati negativi per la Confesercenti che si abbattono contro le. "L'inflazione e il caro bollette tagliano le vendite", evidenzia la Confederazione, "Nonostante il buon andamento della stagione turistica, ad agosto i dati Istat riportano un forte ...Il presidente dell'Unione svizzera dei contadini (USC) Markus Ritter non esclude concessioni nei futuri accordi di libero scambio, sottolineando che è importante coordinarsi con le associazioni di cat ...Il Gruppo BEI e la Commissione europea lanciano oggi a Roma il programma InvestEU, che mira ad attivare investimenti per oltre 372 miliardi nell'Unione europea. 45 milioni di euro dalla BEI a Acque Br ...