Piacenza-Pro Vercelli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2022/2023 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Piacenza-Pro Vercelli sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Tutto pronto per il via della competizione che vedrà sfidarsi tutte le squadre dei tre gironi del campionato di Serie C. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 5 ottobre, la diretta streaming sarà affidata ad Eleven Sports. TABELLONE e ACCOPPIAMENTI REGOLAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022)-Prosarà visibilein tv? Ecco il, l’e ladel match valido per il primo turno delladi. Tutto pronto per il via della competizione che vedrà sfidarsi tutte le squadre dei tre gironi del campionato diC. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 5 ottobre, lasarà affidata ad Eleven Sports. TABELLONE e ACCOPPIAMENTI REGOLAMENTO SportFace.

