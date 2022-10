Petrolio russo | l' Unione europea mette un tetto al prezzo

Accordo tra i 27 sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, incluso il price cap al. Il via libera, a quanto si apprende, è arrivato in mattinata nel corso del Coreper, la .... "...... che oggi si trova in territorioe di conseguenza deve operare sotto la supervisione delle ... incluso il price cap al. Il via libera, a quanto si apprende, è arrivato in mattinata nel ...Il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi UE (Coreper 2) ha dato l'ok per le nuove sanzioni. Bruxelles. Gli Ambasciatori ...Da quanto si apprende nel pacchetto è inserito anche il tetto al prezzo del petrolio russo importato, nonché il divieto di esportazione dall’Ue di prodotti tecnologici e una nuova lista di persone coi ...