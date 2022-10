Petrolio | Opec+ ignora pressioni Biden | taglia produzione

C'è spazio per salire ancora o siamo a un punto di arrivo Per illa situazione è un po' ... L'oro nero ha recuperato in vista dell'annuncio dell'+ che oggi ha deciso di tagliare i livelli ...I prezzi delrimangono in crescita nel giorno della riunione dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori die dei suoi alleati. L'+ potrebbe decidere di attuare il più grande ...Il risultato del vertice della coalizione – tornata a riunirsi in presenza nel quartier generale di Vienna – è un vero e proprio schiaffo alla Casa Bianca, che fino all’ultimo minuto non ha ...Dopo il rialzo delle ultime giornate, innescato dall'allentamento delle pressioni sui rendimenti dei titoli di Stato, le Borse europee virano decisamente in rosso.