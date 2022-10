Petra 2 | anticipazioni della puntata di questa sera

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nuove indagini per la “” di Paola Cortellesi: un ragazzo vestito da diavolo viene ritrovato senza vita. L’episodio rivelerà una spirale di segreti e delitti che la protagonista, con l’aiuto di Antonio, dovrà...

VelvetMagIta : #Petra – Seconda stagione prosegue con la terza storia, “Carnevale diabolico” #VelvetMag #Velvet - ParliamoDiNews : Petra 2, anticipazioni di “Carnevale Diabolico” #29Settembre #Anticipazioni #News #NOW #Video - zazoomblog : Petra 2 anticipazioni di “Carnevale Diabolico” - #Petra #anticipazioni #“Carnevale - zazoomblog : Petra 2 anticipazioni di “Carnevale Diabolico” - #Petra #anticipazioni #“Carnevale - LiberoMagazine_ : Questa sera un nuovo imperdibile appuntamento con #Petra, la serie tv di #SkyCinemaUno con protagonista… -

Libero Magazine

In questo episodio,e l'inseparabile viceispettore Antonio Monte ( Andrea Pennacchi ) devono fare i conti con un nuovo caso: durante il Carnevale, un ragazzo mascherato da diavolo viene ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema, lesugli episodi della seconda stagione. FOTO Dopo il grande successo della prima stagione, torna sugli schermi Sky la ... Petra 2, terza indagine per l'ispettore Delicato: anticipazioni Il 5 ottobre va in onda su Sky Cinema il terzo appuntamento con Petra, serie tv con Paola Cortellesi arrivata alla seconda stagione: scopriamo le anticipazioni ...Città segrete - Genova: Corrado Augias su Rai 3. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera, domenica 2 ottobre 2022, alle ore 21,20 ...