Perché il neonato trovato in un sacchetto di plastica è stato chiamato Francesco Alberto

A Trapani un neonato è stato abbandonato nei campi, messo dentro un sacchetto di plastica: il piccolo è stato trovato nel pomeriggio di ieri in una stradina sterrata di Paceco, nei pressi di una scuola elementare, dai carabinieri, allertati da una telefonata. Dopo la telefonata i carabinieri hanno subito inviato una pattuglia e un'ambulanza del 118. Il bambino, nato da pochi giorni, era ancora vivo ed è stato trasportato subito in ospedale, come riporta la stampa, dove non è in pericolo di vita. A chiamare i carabinieri è stato il proprietario della zona, un contadino che, mentre andava a lavoro nei suoi campi, ha per caso trovato il piccolo nel sacchetto di plastica aperto.

