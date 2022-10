Per il Pd il giorno degli ex alla vigilia della redde rationem

RaiNews

Santi del: San Dionigi (Vescovo e Martire) Oggi si festeggia la Giornata mondiale della Posta. Accadde Oggi 1446 - Viene promulgato in Corea l' alfabeto coreano 'Hangul 'volontà di re ...Fatta questa premessa la musica intonata da Lucarelli ilprima in conferenza stampa non cambia.' Stiamo accumulando legnal'inverno. Il Palermo sta dimostrando che pur essendo una squadra ... Live guerra in Ucraina: Mosca nomina il generale Surovikin, un "falco", a capo delle operazioni Udinese-Atalanta al Friuli è la partita di cartello in serie A. Mister Sottil chiede alla squadra di continuare a testa bassa mentre dal tecnico avversario, Gasperini, per l'Udinese arriva ...Quel 22 marzo del 2016 Shanti De Corte aveva 17 anni e si trovava a Zaventem, l’aeroporto di Bruxelles, perché doveva partire per Roma in gita scolastica, tre classi in tutto, ...