Pensioni | il centrodestra risponde a Bonomi | ‘Riforma entro l’anno’

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le dichiarazioni del presidente della Confindustria, che ha redarguito il Governo ricordando quali sono le priorità per il paese e frenando le possibili riforme promesse in campagna elettorale (soprattutto da Salvini), come la flat tax e la riforma delle. Non sono mancate le risposte da parte del, che sembra intenzionato a perseguire gli obbiettivi promessi prima delle elezioni, quota 41 compresa. Ultime(Confindustria) al Governo: NO prepensionamenti e flat tax Le dichiarazioni diTajania Confindustria: Riformafine anno. Uno dei primi esponenti del ...

... un passaggio obbligatorio Non sarà molto facile trovare le risorse per la rivalutazione delle. L'aumento degli assegni previdenziali non è uno dei programmi del, ma è un ...RIFORMA/ I conti che lasciano il nuovo Governo senza scelta INVIO ARMI IN UCRAINA: LE ... Draghi 'sponsor' di Meloni in Ue/ Tecnici al Governo, Pnrr: Giorgia cambia l'agenda del...Come affronterà Giorgia Meloni il tema delle pensioni Scopriamo cosa entrerà già nella prossima Legge di Bilancio e cosa resterà fuori.Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le dichiarazioni del presidente della Confindustria Bonomi, che ha redarguito il Governo ricordando quali sono le priorità per il paese e frenando le possib ...