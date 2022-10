(Di mercoledì 5 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oral'”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Giuseppe, in un'intervista a “La Stampa” in cui ribadisce di non volersi candidare alla guida del partito. “Siamo stati sconfitti, ma non siamo vinti. Dobbiamo discutere a fondo, anzi forse dovremo farlo per la prima volta. E non da soli. Non c'è stata un'onda nera, la destra ha preso i suoi voti ma attenzione, l'onda potrebbe arrivare adesso se lasciamo sguarnito il fronte dell'opposizione”. Secondo“bisogna costruire un nuovo Pd, affrontare finalmente il nodo della sua identità. Si riparte dalle fondamenta, non dal nome. E l'opposizione può essere un'opportunità”. Ilè stato “l'errore di fondo” del Pd. “Ogni volta c'è stata una ...

Da Dario Franceschini a Andrea Orlando, da Giuseppea Nicola Zingaretti: la spinta per ... "Quelli che ci hanno portato a sbattere inseguendo Conte,usano il fatto che siamo andati a ...Non c'è, almeno per, un vento gagliardo che spiri nelle vele di un nuovo inizio: al di là di ... Non è un mistero che la sinistra di Andrea Orlando, Beppee Francesco Boccia puntino all'... Pd, Provenzano "Ora basta governismo, costruiamo l'alternativa" ROMA (ITALPRESS) – “Ora basta governismo, costruiamo l’alternativa”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, in un’intervista a “La Stampa” in cui ribadisce di non volersi candidare all ...Roma, 3 ott (Adnkronos) – "Non voglio discutere del Pd. A me del Pd non interessa. Ora c'è un governo che avrà due opposizioni, quella riformista, la nostra e di Calenda, e una opposizione populista c ...