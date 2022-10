(Di mercoledì 5 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ora”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Giuseppe, in un’intervista a “La Stampa” in cui ribadisce di non volersi candidare alla guida del partito. “Siamo stati sconfitti, ma non siamo vinti. Dobbiamo discutere a fondo, anzi forse dovremo farlo per la prima volta. E non da soli. Non c’è stata un’onda nera, la destra ha preso i suoi voti ma attenzione, l’onda potrebbe arrivare adesso se lasciamo sguarnito il fronte dell’opposizione”. Secondo“bisogna costruire un nuovo Pd, affrontare finalmente il nodo della sua identità. Si riparte dalle fondamenta, non dal nome. E l’opposizione può essere un’opportunità”. Ilè stato “l’errore di fondo” del Pd. “Ogni volta c’è stata una ...

zazoomblog : Pd Provenzano “Ora basta governismo costruiamo lalternativa” - #Provenzano #basta #governismo - nestquotidiano : Pd, Provenzano “Basta governismo, costruiamo l’alternativa” - infoitsport : Pd, Provenzano “Ora basta governismo, costruiamo l’alternativa” - Tele_Nicosia : Pd, Provenzano “Basta governismo, costruiamo l’alternativa” - blogsicilia : #notizie #sicilia Pd, Provenzano “Basta governismo, costruiamo l’alternativa” - -

Il Giornale delle Partite IVA

ROMA - "Oragovernismo, costruiamo l'alternativa". Lo dice il vicesegretario del Pd, Giuseppe, in un'intervista a "La Stampa" in cui ribadisce di non volersi candidare alla guida del partito. "...SPILLO PD/ Dalla profezia di Pasolini alla Ferragni: noncambiare look Le voci arrivate all'... Calenda e chi vorrà starci, e una opposizione populista con Conte e quelli del Pd come". Pd, Provenzano “Basta governismo, costruiamo l'alternativa” – giornalepartiteiva.it ROMA (ITALPRESS) – “Ora basta governismo, costruiamo l’alternativa”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, in un’intervista a “La Stampa” in cui ribadisce di non volersi candidare all ...ROMA (ITALPRESS) – “Ora basta governismo, costruiamo l’alternativa”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, in un’intervista a “La Stampa” in cui ribadisce di non volersi candidare all ...