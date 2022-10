Parla il gigolo Roy e svela | “Guadagno 10 | 15 mila euro al mese Ecco chi sono le mie clienti | ho avuto anche una poetessa di 82 anni…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “un camaleonte,un po’ parac***. Mi basta una telefonata per capire cosa vuole una cliente e mi adatto”. Ebbene sì.le donne praticano il sesso a pagamento. Non se nemai, è un argomento tabù. Ce lo spiega Roy, di professione, imprenditore escrittore. Lui, fisico statuario sotto il completo e la cravatta, occhi azzurri e capelli neri, lo ha constatato di persona: il lavoro non manca. E ha fondato due siti dove appaiono in vetrinai suoi colleghi: giovani, muscolosi, eleganti, romantici, selvaggi, affascinanti. E persino esperti brizzolati. Dipende dai gusti femminili. Chile sue? Non certo sfortunate, come per pregiudizio si può pensare.donne accasate o ...