Parigi Fashion Week | da Balenciaga che sfila nel fango al gigantesco fiore di Louis Vuitton | cosa abbiamo visto e cosa ci è piaciuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Chi vi è dentro è totalmente assorbito dal vortice e tende a perdere i contatti con la realtà. Chi sta fuori, invece, osserva gli altri con incanto e un certo senso di straniamento, subendo la fascinazione di quel mondo che gli è precluso pur senza comprenderlo veramente. Si dice che la moda sia come una bolla sospesa sopra la realtà: è un cliché, ma assolutamente corrispondente al vero. Soprattutto poi durante le. Come vuole la tradizione, lete di Chanel ehanno chiuso anche quest’edizione della Settimana della Moda di, la più antica ed esclusiva del sistema: così come la carrozza di Cenerentola si trasforma improvvisamente in zucca allo scoccare della mezzanotte, così allo stesso modo anche la bolla dorata dellete si ...