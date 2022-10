Pamela Prati manda un messaggio a Marco Bellavia e lui le risponde (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nella sua breve permanenza nella casa del GF Vip Marco Bellavia si è avvicinato a Pamela Prati e tra loro sembrava stesse per nascere un’intesa particolare. La showgirl però ha letto l’allontanamento finale del coinquilino come una mancanza di interesse. Dopo aver scoperto che l’uscita di Marco era dovuta a dei suoi problemi, la Prati ha voluto mandargli un messaggio. “Sto male e sento tanto dolore per lui. Mi dispiace non averlo capito meglio e aiutato. Adesso capisco quando mi ha detto ‘tu Pam sei come me’. Marco voglio chiederti scusa. Quando esco da qui voglio frequentarlo e gli voglio chiedere personalmente scusa. Mi sono fatta anche condizionare. Avevano visto che c’era una cosa bella tra di noi. Sono stata anche gelosa di lui, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nella sua breve permanenza nella casa del GF Vipsi è avvicinato ae tra loro sembrava stesse per nascere un’intesa particolare. La showgirl però ha letto l’allontanamento finale del coinquilino come una mancanza di interesse. Dopo aver scoperto che l’uscita diera dovuta a dei suoi problemi, laha volutorgli un. “Sto male e sento tanto dolore per lui. Mi dispiace non averlo capito meglio e aiutato. Adesso capisco quando mi ha detto ‘tu Pam sei come me’.voglio chiederti scusa. Quando esco da qui voglio frequentarlo e gli voglio chiedere personalmente scusa. Mi sono fatta anche condizionare. Avevano visto che c’era una cosa bella tra di noi. Sono stata anche gelosa di lui, ...

