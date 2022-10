Pamela Prati e le dolci parole per Marco Bellavia che risponde dopo la crostata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) C’è da dire che anchesi è resa conto un po’ troppo tardi di quello che stava succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ed è vero, lei connon ha mai avito atteggiamenti sgradevoli ma nel momento in cui ilsi era “permesso” di dire che la show girl era come lui, facendo un paragone non scontato, lasi era subito risentita. “No no, io non sono come te” aveva detto durante una nomination. Tutte cose che ovviamente non dimentichiamo ma si deve andare avanti. Lo sta facendo, che ha ripreso la sua vita lontano dalla casa del Grande Fratello VIP, lo stanno facendo anche i concorrenti rimasti in gioco. Ierie Carolina, hanno preparato una ...