Pallavolo | Mazzanti applaude le azzurre | ' brave a ritrovare il ritmo dal 2° set'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Rotterdam, 5 ott. - (Adnkronos) - "Contro il Giappone non ci giocavamo da tanto, è sempre una squadra particolare perché ci vuole un po' di adattamento ma le ragazze dal secondo set sono statea trovare il”. Così il ct dell'Italvolley Davideal termine del match vinto contro il Giappone per 3-1. “Avevo detto loro che dobbiamo goderci le cose belle, questo Mondiale dobbiamo viverlo -prosegue-. Nel primo set non abbiamo interpretato bene in attacco ma poi abbiamo aumentato la qualità ed è stato tutto più semplice” Il ct parla poi dell'Argentina, prossima avversaria di Egonu e compagne: “La conosciamo poco, come il Giappone ma le squadre asiatiche sono squadre davvero complicate se non le incontri da tanto, ma sinceramente non parlerei di preoccupazione, dobbiamo stare dentro il Mondiale ...