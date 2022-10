Pagnozzi WdeMaspell | “Il trattamento termico sottovuoto del legno protagonista a Xylexpo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) - L'azienda, che possiede 91 brevetti, sarà presente all'importante esposizione in programma dal 12 al 15 ottobre a Fiera Milano Rho Milano, 5 ottobre 2022. Un appuntamento per gli addetti ai lavori, per fare il punto sulle proposte del mercato e per ritrovarsi di nuovo in presenza dopo anni di incontri online. È, la manifestazione organizzata da Acimall, l'associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione del, che quest'anno si svolge insieme a BI-MU, l'evento proposto da Ucimu-Sistemi per produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione. L'appuntamento, il più importante per il settore insieme a quello di Hannover, in Germania, è a Fiera Milano-Rho dal 12 al 15 ottobre. E il valore dell'iniziativa è tutt'altro che secondario. “Siamo felici di essere di nuovo qui, in ...