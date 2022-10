Pagelle Juve - Maccabi Haifa | Di Maria mago | Vlahovic c' è 

Ora testa alla. Poi si penserà a come vendicarsi…Torna un po' di sereno intorno ad Allegri che ha rivisto sprazzi di(e anche qualche fantasma dopo il gol del 2 - 1) in attesa del ritorno di pedine importanti come Chiesa. Dopo Inzaghi (che ...La squadra di Luciano Spalletti (mister ancora perfetto nei cambi) supera anche la Cremonese ed ora è prima in classifica in solitaria. Per Mario Rui solo applausi.Le pagelle e highlights di Milan - Juventus, gara valida per la nona giornata di Serie A 2022/2023: Tomori è il migliore del match ...