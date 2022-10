Pagelle Juve - Maccabi Haifa | Di Maria mago | Vlahovic c' è 

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Latorna a vincere anche in Champions dopo il rilancio in campionato. Contro illa scena se la prende Angel Di, che dispensa assist spettacolari e trascina la squadra a una vittoria ...

Juventus - Bologna 3 - 0, le: Bonucci puntuale, Vlahovic torna al gol. Allegri può sorridere Adesso abbiamo davanti una settimana decisiva perché oltre alla fondamentale partita di Champions ...Che bello quando gioca la Nazionale ma vuoi mettere il ritorno del campionato di serie A con tante partite, tanti gol e tante emozioni spalmati nel week che ha visto larinascere come l'Araba Fenice (sarà vera gloria) e l'Inter invece ardere ancora alle fiamme dell'inferno di una crisi senza fine. Volano Napoli, Atalanta, Milan e Roma. Il tutto con i nostri top ...Juve-Maccabi 3-1: il meglio e il peggio visto ieri sera all'Allianz Stadium nella prima vittoria europea dei bianconeri ...I colleghi di "Eurosport" incoronano Angel Di Maria come migliore in campo in Juventus-Maccabi Haifa, match di Champions League vinto ieri sera dai bianconeri per 3-1: voto 8 per il ...