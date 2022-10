Pagelle Italia-Giappone 3-1 volley | Sylla irrinunciabile | Egonu torna guerriera | Orro manda tutte in doppia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’ha sconfitto ilper 3-1 e ha conquistato la sesta vittoria ai Mondiali 2022 difemminile. Le Campionesse d’Europa hanno rialzato la testa dopo aver perso al tie-break contro il Brasile, riuscendo a imporre il loro gioco contro la temibile compagine asiatica. La nostra Nazionale è parsa remissiva nel primo set e in avvio della seconda frazione, poi si è data una scossa e ha dominato la contesa grazie a un eccellente gioco offensivo e a un ottimo muro, tramortendo la proverbiale difesa delle avversarie. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si confermano in testa alla Pool E, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata. Di seguito lee i voti di, match valido per la seconda fase a gironi dei ...