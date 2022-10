Overwatch 2 è scaricabile gratuitamente su console e PC con nuovi eroi | mappe e molto altro

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) È l’inizio di una nuova era per il premiato franchise di Blizzard Entertainment:2 ècon cross-play e progressi condivisi su PC Windows tramite Battle.net e suXbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch! Gettando le basi per gli anni a venire,2 riceverà corposi aggiornamenti stagionali, includendo spesso elementi come, modalità di gioco, oggetti cosmetici premium eancora pubblicati con cadenza regolare. Accedi per giocare col nuovo eroe di supporto svelato di recente, Kiriko, fiera protettrice dal cuore d’oro. Si unisce all’eroe tank, la Regina dei Junker, e all’eroe d’attacco Sojourn nel gruppo delle tre potenti donne che ...

