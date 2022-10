Ora sono 30 i miliardi che Intesa Sanpaolo destina alle famiglie per il caro energia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, mette a disposizione altri 8 miliardi di euro per aiutare le famiglie ad affrontare i rincari, dall’aumento delle bollette per luce e gas al maggior costo dei beni di consumo. Con questo intervento il pacchetto di aiuti stanziato dalla banca per imprese e famiglie ammonta a 30 miliardi di euro. L’iniziativa è anche frutto del costante dialogo con le principali associazioni dei consumatori e del puntuale ascolto delle esigenze della clientela. Il capo della più importante banca italiana, ha spiegato così la decisione: “Salgono a 30 miliardi di euro gli interventi che Intesa Sanpaolo ha varato a favore delle imprese e delle famiglie per sostenere i maggiori costi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Carlo Messina, amministratore delegato di, mette a disposizione altri 8di euro per aiutare lead affrontare i rincari, dall’aumento delle bollette per luce e gas al maggior costo dei beni di consumo. Con questo intervento il pacchetto di aiuti stanziato dalla banca per imprese eammonta a 30di euro. L’iniziativa è anche frutto del costante dialogo con le principali associazioni dei consumatori e del puntuale ascolto delle esigenze della clientela. Il capo della più importante banca italiana, ha spiegato così la decisione: “Salgono a 30di euro gli interventi cheha varato a favore delle imprese e delleper sostenere i maggiori costi ...

