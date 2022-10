Oggi è il James Bond day Ma la ricerca del nuovo 007 è ancora in alto mare…

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Dev’essere giovane perché deve durare almeno dieci dodici anni», avevano detto recentemente i produttori. Che ora fanno marcia indietro: «Non sarà un giovane attore perché se proviamo a immaginarlo nel ruolo non funziona». L’impresa più difficile di, stavolta, non è quella di sconfiggere i nemici bensì di trovare il sé stesso del futuro. Nel giorno in cui la saga sulla spia al servizio di Sua Maestà celebra i 60 anni dall’uscita del primo film – era il 5 ottobre 1962 – il successore di Daniel Craig non èall’orizzonte. Ottobre 2005, Londra: Daniel Craig, trentenne, si presenta al mondo come(sesto). Chi sarà il suo successore? (foto Ansa) “È un veterano, non un ragazzo di liceo…” Il personaggio dinon è ...

1962 - Esce nel Regno Unito il primo film della serie dell'Agente 007, James Bond, Agente 007 - Licenza di uccidere (Dr. No) #AccaddeOggi

The Sound of 007 , il documentario che segue la straordinaria storia di sei decenni di musica di Bond, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da 5 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati. Un documentario dedicato alle colonne sonore dei film della saga di Bond. Partendo dal ... Aspiranti James Bond fatevi avanti: non si trova lo 007 numero 7. Ecco perché. Chi sarà il successore di Daniel Craig