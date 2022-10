Oggi 5 ottobre: Santa Maria Faustina Kowalska | La visione dell’apostola della Divina Misericordia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Gesù Misericordioso apparve in visione a Santa Maria Faustina Kowalska, apostola e testimone della Divina Misericordia. Da lei si originerà un travolgente movimento spirituale proprio nel pieno dei due momenti più tragici della storia: le due devastanti guerre mondiali. Helena Kowalska nasce il 25 agosto 1905 in Polonia, nel villaggio di G?ogowiec in Polonia. È L'articolo Oggi 5 ottobre: Santa Maria Faustina Kowalska La visione dell’apostola della Divina Misericordia proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Gesù Misericordioso apparve in, apostola e testimone. Da lei si originerà un travolgente movimento spirituale proprio nel pieno dei due momenti più tragicistoria: le due devastanti guerre mondiali. Helenanasce il 25 agosto 1905 in Polonia, nel villaggio di G?ogowiec in Polonia. È L'articoloLaproviene da La Luce di

bartolopietro1 : Dal 3 ottobre 2013 sono scomparse in mare oltre 22 mila persone. Possiamo fermare questo massacro solo con un cambi… - PagellaPolitica : ?? Oggi, dieci anni fa, andava online Pagella Politica. Dal 3 ottobre 2012 abbiamo pubblicato oltre 4 mila fact-chec… - SerieA : 3 ottobre 1981: una data destinata a rimanere nel cuore dei tifosi di mezzo mondo. Oggi @Ibra_official compie 41 an… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Covid19, le news. Salgono i contagi: positività 20,1%. Su ricoveri e terapie intensive LIVE - trinchelino : RT @Dimsuonosoft: Ce lo ha ricordato @labuono questa mattina in diretta: UFO Robot Goldrake, nota in italiano anche come Atlas UFO Robot, h… -