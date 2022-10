Nuovo governo | la diretta Meloni | ' Voglio far bene | io ci metto la faccia'

...della Pomerania polacca dona un'ulteriore leva politica alsovranista di Mateusz Morawiecki, desideroso di rivalsa verso i nemici storici della Polonia: Russia e, appunto, Germania. Il...Terminato il consiglio nazionale di Fratelli d'Italia, la leader chiarisce: 'Non sarà unper risolvere beghe interne di ...“I medici di famiglia saranno il fulcro del nuovo modello di assistenza sanitaria che ha la sua base negli investimenti del Pnrr, con la realizzazione degli ospedali di comunità e delle case della com ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...