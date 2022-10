Nottingham Forest 'italiano' | UFFICIALE | Giraldi è il nuovo ds

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilparlal'ingaggio di Filippocomedirettore sportivo. We are delighted to announce the...

Ilvuole dare un cambio di marcia alla propria squadra e starebbe pensando a Benitez per la panchina Ilvuole dare un cambio di marcia alla propria squadra e starebbe ...Dopo la pesante sconfitta di ieri sera contro il Leicester, ilstarebbe pensando di sostituire il tecnico Steve Cooper. Secondo quanto riportato da 'Talksport', la dirigenza inglese starebbe pensando ad un ritorno nell'isola per Rafa Benitez.La Premier League torna in campo lunedì. Dopo due partite in casa, il Nottingham Forest sarà in trasferta. Affronteranno Leicester City alle 15:00 ET lunedì al King Power Stadium dopo una settimana di ...è la prima scelta della dirigenza del Nottingham Forest per sostituire Steve Cooper, vicinissimo all'esonero dopo la sconfitta rimediata contro il Leicester. Il Nottingham Forest è ultimo in ...