Notte magica per il Napoli in Champions (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Show europeo per gli Azzurri di Spalletti, a punteggio pieno nel girone A di Champions League: Il Napoli batte l'Ajax di Schreuder per 6-1 al Joan Cruijff Arena di Amsterdam ed ipoteca il passaggio agli ottavi di finale, in un girone, con Liverpool, Ajax e Rangers, dove la qualificazione non era per nulla scontata. Dopo i quattro gol al Liverpool e i tre ai Rangers, il Napoli ne segna sei in Olanda. Punteggio pieno per la squadra di Spalletti che continua a guidare il girone A con 9 punti, +3 sul Liverpool, vittorioso sul Ranger e +6 sull'Ajax . Segna subito Kudus, ma Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski ribaltano la partita già nel primo tempo, ricco di tante altre palle gol per il Napoli. Nella ripresa segna ancora Raspadori, chiudendo subito il match. Poi firmano la goleada anche Kvaratskhelia e Simeone.

