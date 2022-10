Nobel per la Chimica a tre scienziati | uno l’aveva già vinto vent’anni fa

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Gli accademici di Svezia hanno assegnato ilper la2022. Lo hannoCarolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless per lo sviluppo di tecniche per ingegnerizzare le molecole biologiche. Sono dunque gli statunitensi Carolyn Bertozzi e Barry Sharpless, assieme al danese Mortem Meldal, a dividere equamente ilper la2022, assegnato mercoledì 5 ottobre. La motivazione fondamentale è che sono essi ad avere aperto la strada alla cosiddetta ‘a scatto‘. Si tratta di una tecnica scientifica chefa Barry Sharpless, uno tre vincitori del, ha inaugurato. Consiste nella possibilità di unire le molecole in modo più efficiente e nello stesso tempo più semplice. Foto Ansa/Epa Christine OlssonGrazie al lavoro ...

