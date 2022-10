"No ad azioni di singoli Stati". Meloni avvisa l'Europa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Tutti dobbiamo concorrere alla difesa dell'interesse nazionale». Giorgia Meloni lancia la sfida del prossimo governo e della nuova legislatura. A partire dall'Ue. Il leader dei conservatori italiani, sull'energia, rilancia la vocazione europeista dell'Italia, ma si oppone ad azioni solitarie di singoli Stati membri. «La crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata», scrive Meloni su Facebook. «Fratelli d'Italia e i Conservatori europei - prosegue - da sempre sostengono che il vero compito dell'Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri. azioni di singoli Stati tese a sfruttare i propri punti di forza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Tutti dobbiamo concorrere alla difesa dell'interesse nazionale». Giorgialancia la sfida del prossimo governo e della nuova legislatura. A partire dall'Ue. Il leader dei conservatori italiani, sull'energia, rilancia la vocazione europeista dell'Italia, ma si oppone adsolitarie dimembri. «La crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata», scrivesu Facebook. «Fratelli d'Italia e i Conservatori europei - prosegue - da sempre sostengono che il vero compito dell'Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili daimembri.ditese a sfruttare i propri punti di forza ...

