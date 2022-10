Nikita Pelizon fidanzato | la confessione «È successo prima del Gf VIP»

fa parlare di sé da quando è entrata nella casa del GF Vip . L'ex esuberante concorrente di Pechino Express e di Ex on the Beach aveva dichiarato anche nella sua clip di presentazione ..., qualcosa non torna sulla sua situazione sentimentale...avrebbe mentito sulla sua situazione sentimentale. La concorrente del Grande Fratello Vip infatti sarebbe ...Nikita Pelizon, attuale concorrente del Gf VIP, pare abbia mentito sulla sua situazione sentimentale: l’influencer che nel video di presentazione si era dichiarata single avrebbe un fidanzato.Nikita Pelizon fa parlare di sé da quando è entrata nella casa del GF Vip. L’ex esuberante concorrente di Pechino Express e di Ex on the Beach aveva dichiarato anche nella sua clip di presentazione ...