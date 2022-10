Nika, morta a 17 anni durante le proteste in Iran. La famiglia accusa: 'Hanno rubato il suo corpo' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una ragazza di 17 anni, Nika Shakarami , è morta in Iran durante le proteste, e la famiglia ha denunciato di aver ritrovato il cadavere 10 giorni dopo: secondo i parenti, le forze di sicurezza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una ragazza di 17Shakarami , èinle, e laha denunciato di aver ritrovato il cadavere 10 giorni dopo: secondo i parenti, le forze di sicurezza ...

