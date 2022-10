Nessun veto da Fdi "ma nomi di qualità". Al lavoro sui ministri (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Giorgia Meloni sta lavorando giorno e notte» per completare la lista dei futuri ministri del governo di centrodestra «perché sa che bisogna fare presto». Non può essere più chiaro Ignazio La Russa ai microfoni di «Radio Anch' io». «Le urgenze sono tante e molto alte, per cui non c'è tempo da perdere», aggiunge il senatore di FdI. Ma sui nomi c'è totale riserbo. L'intenzione è discuterli dopo aver ricevuto l'incarico dal Quirinale sia per rispettare il dettame costituzionale sia per valutare al meglio il da farsi. Forza Italia e Lega hanno avanzato le proprie richieste ma sui nomi si tratterà: FdI sottolinea che serve un governo con professionalità di alto profilo. Nessun veto sulle proposte dei partiti, ma l'obiettivo è avere «nomi di qualità». Berlusconi e Salvini ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Giorgia Meloni sta lavorando giorno e notte» per completare la lista dei futuridel governo di centrodestra «perché sa che bisogna fare presto». Non può essere più chiaro Ignazio La Russa ai microfoni di «Radio Anch' io». «Le urgenze sono tante e molto alte, per cui non c'è tempo da perdere», aggiunge il senatore di FdI. Ma suic'è totale riserbo. L'intenzione è discuterli dopo aver ricevuto l'incarico dal Quirinale sia per rispettare il dettame costituzionale sia per valutare al meglio il da farsi. Forza Italia e Lega hanno avanzato le proprie richieste ma suisi tratterà: FdI sottolinea che serve un governo con professionalità di alto profilo.sulle proposte dei partiti, ma l'obiettivo è avere «di». Berlusconi e Salvini ...

