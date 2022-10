Napoli | Pandev | “Finale a Pechino? Ci rubarono la partita | solo così la Juventus poteva vincere”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Sono molto felice per i tifosi dele per la squadra. La squadra sta giocando il miglior calcio d’Europa e non è facile fare tanti gol in Champions League”. Arrivano i complimenti anche da Goranper ildi Luciano Spalletti dopo lo splendido avvio in Champions League. Tra i protagonisti di questo momento c’è Giacomo Raspadori: “E’ un ragazzo giovane, ha grande qualità e personalità – ha detto l’ex attaccante -.non è una piazza come le altre ma lui ha dimostrato tutte le sue qualità davanti ad un tifo caldo. Se ilti prende a quella età è perchè vuole investirci sul serio, la società non sbaglia questi acquisti. Ilha calciatore veloci, forti e tecnici. Anche la coppia difensiva si sta comportando bene. Spero possano portare un trofeo a fine ...