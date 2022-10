Napoli, il gesto misterioso di Spalletti dopo il primo goal di Raspadori e la vittoria dedicata a Maradona (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Al diciottesimo minuto è arrivata la rete di Raspadori, che ha portato il Napoli a pareggiare con l’Ajax. Il primo passo verso il 6-1 che ha incendiato i tifosi. Proprio dopo il primo goal l’allenatore Luciano Spalletti si è girato a favore di telecamere e ha esultato, disegnando una T con le mani. Alcuni hanno pensato al gesto che nel basket si fa per chiamare il time out, altri che il tecnico stesse solo mimando l’1-1 appena segnato. dopo la partita non è arrivato alcun chiarimento da parte del diretto interessato. Il Napoli continua così la sua striscia di vittorie in Champions League, dopo quella contro il Liverpool e contro i Rangers. Il 6-1 è stato dedicato nel corso del post partita a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Al diciottesimo minuto è arrivata la rete di, che ha portato ila pareggiare con l’Ajax. Ilpasso verso il 6-1 che ha incendiato i tifosi. Proprioill’allenatore Lucianosi è girato a favore di telecamere e ha esultato, disegnando una T con le mani. Alcuni hanno pensato alche nel basket si fa per chiamare il time out, altri che il tecnico stesse solo mimando l’1-1 appena segnato.la partita non è arrivato alcun chiarimento da parte del diretto interessato. Ilcontinua così la sua striscia di vittorie in Champions League,quella contro il Liverpool e contro i Rangers. Il 6-1 è stato dedicato nel corso del post partita a ...

