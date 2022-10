Moneta 2 euro | questa vale migliaia di euro | come riconoscerla

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Esiste unada 2che oggi è rarissima:riconoscere quella chediI collezionisti lo sanno molto bene, ma probabilmente chi non è pratico di numismatica rischia di non accorgersene neppure. Esistono delle monete che hanno un valore altissimo dovuto alla loro rarità. Potrebbe capitare, dunque, di avere nel taschino o abbandonata in un vecchio cassetto, unache oggi puòre una vera fortuna, a causa proprio della sua particolarità. Foto PixabayUno dei fattori che vanno a dare valore a quella che potrebbe essere una semplicele altre, è l’errore di conio. Questo si verifica nel caso in cui qualche elemento in meno ...