Mondiali gravel: i convocati e le convocate dell’Italia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Manca sempre meno al grande appuntamento dei Mondiali di gravel, i primi nella storia di questa giovane disciplina e posti sotto l’egida dell’UCI. Come ormai ben sappiamo, per l’occasione è stato scelto il Veneto come location della manifestazione, con gli atleti partecipanti che si sfideranno in percorsi che toccano le città di Vicenza, Padova e Cittadella. Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre dunque si darà fuoco alle polveri, con le ragazze chiamate in causa per prime su un percorso di 140 km e 700 metri di dislivello, mentre per i ragazzi si tratterà di un tracciato di ben 195 km e 800 metri di dislivello. Presenti al via anche grandissimi campioni del ciclismo come Mathieu van der Poel e Peter Sagan, con anche la partecipazione della pluricampionessa mondiale su strada e mountain bike Pauline Ferrand-Prevot. LEGGI ANCHE: ... Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Manca sempre meno al grande appuntamento deidi, i primi nella storia di questa giovane disciplina e posti sotto l’egida dell’UCI. Come ormai ben sappiamo, per l’occasione è stato scelto il Veneto come location della manifestazione, con gli atleti partecipanti che si sfideranno in percorsi che toccano le città di Vicenza, Padova e Cittadella. Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre dunque si darà fuoco alle polveri, con le ragazze chiamate in causa per prime su un percorso di 140 km e 700 metri di dislivello, mentre per i ragazzi si tratterà di un tracciato di ben 195 km e 800 metri di dislivello. Presenti al via anche grandissimi campioni del ciclismo come Mathieu van der Poel e Peter Sagan, con anche la partecipazione della pluricampionessa mondiale su strada e mountain bike Pauline Ferrand-Prevot. LEGGI ANCHE: ...

