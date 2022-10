Mondiale | l' Italia riprende a correre | battuto anche il Giappone

Uno studio del Santagostino ha preso in esame circa 6mila individui tra i 20 e i 50 anni. Circa il 25% delle persone economicamente attive è affetto da un malessere psicologico ...PARTENZA LENTA L'torna alla diagonale di schiacciatrici Sylla e Bosetti. Il Giappone lascia in panchina Koga che era stata decisiva con il Belgio. Ma Ishikawa (la sorella di Yuki) è una ...(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Riscatto Italia ai mondiali di pallavolo femminile. Dopo la sconfitta di ieri contro il Brasile, oggi le azzurre hanno battuto il Giappone 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15) ...La nazionale femminile azzurra con Alessia Orro ancora fra le migliori ha aperto la seconda fase del Mondiale con la prima sconfitta del torneo per mano del Brasile (25-20, 22-25, 22-25, 25-21… Leggi ...